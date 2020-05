Ex Reggina, Cirillo: ”Sounas vuole restare a Reggio. Contro il Piacenza il mio gol più importante”

Più di centoventi presenze con la maglia della Reggina ed un legame viscerale alla maglia ed alla città che va oltre la singola esperienza calcistica. Bruno Cirillo è tra quei calciatori che difficilmente i tifosi della Reggina dimenticheranno. L’attaccamento alla maglia al primo posto: quello di chi è ritornato in patria per trascinare ‘la sua squadra’ alla salvezza, quello di chi è entrato di diritto nella storia del club amaranto.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, l’ex difensore ha aperto un’agenzia di procuratori in Grecia, la B.C. Unique Football Management. Tra i suoi assistiti c’è il centrocampista amaranto Dimitrios Sounas ed ai microfoni della Gazzetta del Sud, Cirillo ha parlato del suo futuro alla Reggina, lanciatissima verso la B.

”Penso che Sounas resterà in amaranto anche l’anno prossimo – ha dichiarato al collega Natalino Licordari -. Parlerò con la società, ma la volontà del ragazzo è quella di non andare via. Ha un altro anno di contratto e intende rispettarlo. Ha disputato un campionato importante dove ha anche segnato 3 reti. Dovevo venire in Calabria per parlare con lui, ma l’emergenza Coronavirus me lo ha impedito. Tuttavia, l’incontro è solo rinviato”.

Stagione 1994/95 e 1998/99, doppia promozione vissuta da Cirillo, che ricorda ciascun salto di categoria. ”Della prima promozione dalla C alla B ricordo che andavo spesso in panchina. Il mister mi fece debuttare nell’ultima partita contro il Sora, provai grande emozione. Disputammo un campionato di vertice riuscendo a distanziare il quotato Avellino. Della seconda promozione, dalla B alla A, ricordo che totalizzai 18 presenze. Nel mio ruolo i titolari erano Giacchetta e Di Sole. Spesso venni comunque chiamato in causa”.

Poi il ricordo dei suoi due gol segnati con la maglia della Reggina: ”Tutti ricordano quello segnato alla Roma dopo una lunga galoppata, piansi di gioia, ma il più importante lo realizzai contro il Piacenza a cinque minuti dal termine. Stavamo 0-0, c’erano quasi 30 mila persone sugli spalti e sarebbe stato un peccato non vincere”.