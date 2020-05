Giacchetta cuore amaranto: ”Reggina e Reggio Calabria, che piacere rivedervi in B”

Con la maglia amaranto ha trascorso ben dieci stagioni, due delle quali con la fascia da capitano al braccio, girando l’Italia da nord a sud e battagliando in tutte le categorie professionistiche, dalla C alla A. Parliamo di Simone Giacchetta, tra i personaggi più amati della storia della Reggina.

Attualmente direttore sportivo dell’Albinoleffe, ai microfoni di TuttoC.com l’ex amaranto ha commentato la proposta finale che la Lega Pro avanzerà al Consiglio Federale sul tema promozioni, parlando dunque delle posizioni di Reggina, Monza e Vicenza, soffermandosi prettamente sui calabresi. Di seguito, le sue parole:

“Se si vuole dare senso al merito sportivo, Monza, Reggina e Vicenza meritano di andare in Serie B. Tutte e tre sono in testa ai loro gironi, il Monza in maniera netta e strepitosa, il Vicenza è comunque al comando anche se ha un divario più ridotto e la Reggina ha sovvertito ogni pronostico. Sono sicuramente da indicare come future società del campionato di Serie. Per quanto riguarda la Reggina, poi, mi fa molto piacere rivederla in B, soprattutto per la città perché è in difficoltà e so quanto sia forte il legame con la squadra. Il calcio è una componente molto importante per Reggio Calabria e sono certo che saranno protagonisti anche l’anno prossimo in cadetteria.”