Reggina, per la Lega Pro è Serie B: al Consiglio Federale il verdetto finale

Importanti novità dall’Assemblea di Serie C, dove i club ed il Consiglio Direttivo di Lega hanno pattuito circa il futuro del campionato con tutte le questioni annesse.

CAMPIONATO CHIUSO

La stagione 2019/20 dovrebbe chiudersi qui. Decisione all’unanimità da parte dei club di C, favorevoli alla chiusura anticipata del campionato viste le enormi difficoltà di ripartenza in seguito all’emergenza coronavirus. Saranno archiviate, dunque, le giornate rimanenti al termine del campionato (otto nel girone C ed undici in quelli A e B) e, con molta probabilità, sarà stop definitivo.

PRIME TRE PROMOZIONI E QUARTA PROMOSSA

Reggina promossa in Serie B insieme a Monza e Vicenza. E’ il prospetto finale che la Lega Pro avanzerà al Consiglio Federale per quanto riguarda la questione promozioni del campionato di terza serie. Le prime classificate dei tre gironi di C, dunque, viaggiano spedite verso il salto in cadetteria, che però solo ed esclusivamente il Consiglio Federale della Figc potrà accettare o meno. In Assemblea non si hanno avuto dubbi per quanto concerne la promozione delle prime classificate dei rispettivi gironi, in quanto è stata considerata una scelta giusta sotto il piano del merito sportivo. Per la quarta promossa, invece, niente sorteggio (d’altronde non sarebbe stata la scelta migliore), ma si va verso la promozione della miglior seconda per merito sportivo. Probabilmente, quest’ultimo verrà valutato rapportando i punti guadagnati con le partite giocate (opzione che premierebbe il Carpi rispetto a Reggiana e Bari).

RETROCESSIONI E RIPESCAGGI

A riguardo, tutti i club la pensano allo stesso modo. E’ infatti arrivato all’unanimità, il parere favorevole al doppio blocco: sia delle retrocessioni che, appunto, dei ripescaggi. Niente retrocesse dalla C alla D e niente possibilità per le squadre di D di essere ripescate in C: questo il sunto di questo argomento.

Saranno queste, dunque, le proposte che il Consiglio Direttivo di Lega Pro avanzerà al Consiglio Federale (che si sarebbe dovuto tenere nella giornata di domani, 8 maggio, prima del suo rinvio a data da destinarsi da parte della Figc), al quale toccherà il verdetto decisivo su tutto.