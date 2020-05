Ex Reggina, Ferrani: ”La mentalità ha portato gli amaranto ad essere superiori agli altri”

Oltre 300 presenze in Serie C per Ferrani, ex amaranto oggi in forza al Picerno che parla di quanto sia meritata la promozione della sua ex squadra

Arrivato in riva allo stretto nel gennaio 2018, nella sua esperienza alla Reggina, Manuel Ferrani ha dimostrato sin da subito di essere un difensore capace ed affidabile, anche in virtù della buona esperienza maturata nel corso degli anni nel campionato di terza serie. Ha convinto l’allora tecnico Maurizi, diventando titolare inamovibile nel pacchetto difensivo e rivelandosi ”una sicurezza” di partita in partita.

Dopo i sei mesi in amaranto, il classe ’87 si è trasferito al Rimini, squadre della sua città natale, dove ha giocato fino al gennaio scorso, prima di sposare un’altra realtà del calcio italiano di Serie C, ovvero il Picerno. Subito un grande impatto per l’ex Reggina, già ambientatosi molto bene in terra lucana, che ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato della tanto attesa promozione in Serie B dei calabresi di mister Toscano.

”Da ex mi fa piacere – ha detto Ferrani – Contro di noi la Reggina ha dimostrato di essere molto efficace, ottenendo con concretezza tre punti pesanti. E’ una squadra di categoria. Ecco, la mentalità più che la qualità porta ad essere migliori degli altri. Il Bari ha sbagliato di più, ma credo che abbia avuto qualcosa di meno rispetto ai calabresi: lo dicono gli otto punti di distacco maturati”.