Reggina, Taibi: ”Pronti a tornare in campo, ma giovedì Ghirelli indicherà le tre da promuovere”

Il direttore sportivo della Reggina ha espresso il suo pensiero sul futuro del campionato di Serie C e non solo...

In quarantena nella sua Modena, ma sempre a lavoro ed in continuo aggiornamento sulle vicende dell’ultimo periodo. Massimo Taibi, ds amaranto, ha parlato ai microfoni della Gazzetta del Sud sulla questione relativa alla promozione d’ufficio della Reggina (così come quella delle restanti due prime in classifica, Monza e Vicenza) e sull’eventuale ripresa degli allenamenti al Sant’Agata, aprendo anche una parentesi anche sull’Assemblea di Lega del 7 maggio e sul presidente Gallo. Di seguito, le parole del direttore sportivo palermitano:

QUESTIONE PROMOZIONE – “Aspetto l’ufficialità per poter iniziare a pianificare la nuova stagione. Penso che i campionati di serie C saranno definitivamente sospesi, sarebbe complicato per tutti tornare in campo: se poi dovesse accadere il contrario, noi siamo pronti. In ogni caso, Ghirelli è stato chiaro e nell’Assemblea di giovedì saranno indicate le tre squadre promosse”.

SULLA SQUADRA – Non è da scartare l’ipotesi che il Consiglio Federale possa rimandare la decisione di qualche settimana, ma anche in presenza di un rinvio, i nostri calciatori potranno tornare nei loro comuni di residenza. Sono a Reggio da due mesi e hanno il diritto di riabbracciare le loro famiglie. Le eventuali sedute collettive inizieranno non prima del 18 maggio”.

GIA’ ALL’OPERA… – ”Ho iniziato a fare qualcosa, ma è opportuno non fare anticipazioni, niente nomi. Con il presidente ci confrontiamo quotidianamente e non vede l’ora di gioire per la promozione. Ha il desiderio di scendere in Calabria per abbracciare squadra e tifosi, spero presto di rientrare anche io”.