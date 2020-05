Reggina, l’attesa si prolunga: la Figc rinvia il Consiglio Federale

Rinviato a data da destinarsi il Consiglio Federale (in programma l'8 maggio), mentre si svolgerà senza problemi l'Assemblea dei club di C (7 maggio). Ma per la Reggina aumenta l'attesa...

Venerdì 8 maggio il Consiglio Federale della Figc avrebbe dovuto esprimere il proprio parere (e quindi giungere ad una decisione o quantomeno slittarla ai giorni successivi) circa la questione relativa al futuro del campionato di Serie C ed in particolar modo alle questioni legate al blocco dei ripescaggi, al blocco delle retrocessioni ed alle promozioni.

In merito a quest’ultime, il Consiglio Direttivo della Lega Pro, in seguito all’Assemblea con i club di C (che si ripeterà per l’ultima volta il 7 maggio per ultimare il tutto), è giunto alla decisione di indicare le prime tre classificate dei gironi di C come promosse d’ufficio in cadetteria. Proposta che lo stesso Consiglio Direttivo avrebbe dovuto avanzare, in data 8 maggio, al Consiglio Federale, al quale sarebbe toccata parola finale (e dunque la decisione a riguardo).

Con una nota stampa, però, la Figc ha annunciato il rinvio della convocazione di tale Consiglio, in virtù di una necessità di approfondire maggiormente la situazione. La data che i tifosi amaranto aspettavano con ansia, dunque, rappresenterà un altro giorno qualunque, dal destino ancora incerto. Per la Reggina, l’attesa di conoscere il proprio futuro aumenta…

Di seguito, il comunicato della FIGC:

Con riferimento all’ipotesi di riforma dei campionati, in particolare sulla Serie C, circolata nelle ultime ore su alcuni organi di informazione e sui social media, la FIGC precisa che nel tavolo di confronto istituito dal presidente Gabriele Gravina con tutte le componenti federali lo scorso gennaio, sono stati discussi diversi scenari, ma i lavori si sono interrotti a causa dell’emergenza da Covid-19. Non appena possibile, è volontà della Federazione riprendere a discutere alcune proposte di riforma nel rispetto delle norme statutarie.

Al contempo, la riunione del Consiglio Federale programmata l’8 maggio è stata posticipata per la necessità di maggiori approfondimenti. Per consentire al sistema calcio di fronteggiare la crisi contingente, il Consiglio Federale sarà prossimamente riconvocato con all’ordine del giorno le tematiche inerenti la ripresa dell’attività sportiva e per stabilire le linee guida per l’iscrizione ai prossimi campionati.