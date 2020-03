Reggina, Gallo: “Reggio nel mio cuore, tutti insieme supereremo questo momento”

Il massimo dirigente ai canali ufficiali: "Anche in B, qualora dovessimo disputarla, lotteremmo per salire. Sono dell'idea che un club come la Reggina non debba fissare alcun tipo di limite".

Tra presente e futuro, con la speranza di uscire il prima possibile da un’emergenza che sta sconvolgendo l’intera nazione. Il Presidente della Reggina Luca Gallo è stato protagonista di un filo diretto con i tifosi amaranto, rispondendo alle domande rivoltegli attraverso i canali ufficiali del club.

Tantissime le tematiche affrontate, di seguito alcuni passaggi così come riportati da reggina1914.it.

MOMENTO DIFFICILE-Fisicamente sto bene, moralmente sono un po’ provato, come tutti. Ho pensato di parlare di qualcosa di differente rispetto alla situazione in cui la Nazione si trova. Ho pensato che magari potesse aiutare parlare per un’ora della nostra Reggina”.

REGGINA IN REGOLA- “Era prevedibile che succedesse. La Serie C è molto difficile sotto questo punto di vista. Non si possono biasimare i presidenti in momenti simili. Personalmente ho provveduto a pagare gli stipendi di tutto l’apparato Reggina, dai calciatori allo staff ai dipendenti, il 12 marzo. Per come sono abituato, tendo a non arrivare mai alla data di scadenza”.

PUNTI FERMI-Mimmo Toscano assieme a Massimo Taibi sarà il fautore di un’eventuale promozione in Serie B. E’ da ringraziare temporalmente prima il direttore sportivo e poi il tecnico Toscano. E’ tutto merito di Mimmo se la Reggina è prima in classifica, se gioca come gioca e se ha avuto un rendimento così costante ed entusiasmante. Mimmo Toscano sarà l’allenatore del prossimo anno, a meno che non sarà lui a dire di volere andare via (ride, ndr). Lo ringrazio, è una brava e seria persona”.

REGGIO, MI MANCHI-Sulla scelta di Reggio Calabria: “La rifarei mille volte e altre mille volte ancora. Amo il club, amo la Reggina, amo la città di Reggio. Lo dimostrerò con il tempo e con i dati di fatto. Mi manca la città…”Sentendo i tifosi cantare l’inno della Reggina da casa non sono riuscito a trattenere le lacrime”.”.

IL GRANILLO CHE VERRA’…“Siamo in attesa che il Comune faccia il bando per l’acquisizione del Granillo. La Reggina gareggerà. Ho investito su due società per fare il progetto. Una è già venuta a Reggio ed è quella che ha costruito lo Stirpe, lo stadio del Frosinone. L’altra sarebbe dovuta arrivare in questo periodo. Adesso, però, ci sono problemi molto più gravi e il Comune ha giustamente delle priorità. Quando tutto sarà tornato alla normalità mi aspetto che il bando venga pubblicato e sì, la Reggina gareggerà”.

SETTORE GIOVANILE- “L’acquisizione del centro sportivo Sant’Agata rientra in quest’ottica. Ci dà l’opportunità di avere una casa, ma è anche il luogo dove i nostri ragazzi possono crescere in un ambiente sano. Abbiamo una batteria di osservatori che va in giro per l’Italia alla ricerca di nuovi talenti. Il prossimo anno questa rete verrà ampliata. E verrà ufficializzato un nuovo dirigente, di portata nazionale”.

REGGINA FEMMINILE-“E’ un progetto nato quest’anno e che continuerà nel tempo. Ho visto qualche partita: hanno spunti importanti a livello tecnico e una certa grinta. Ci si può lavorare per il futuro”.

TAIBI ANCHE IN FUTURO-“Massimo Taibi è una persona completa. E’ un ottimo direttore sportivo, con tutto ciò che ne consegue. E’ anche però un lavoratore instancabile, non ho mai sentito che Massimo è andato in vacanza. E’ veramente una persona per bene, seria e leale. Mi trovo bene con lui, così come sono convinto che lui si trovi bene con noi. Il connubio sarà molto lungo, fin quando non arriveremo agli obiettivi che ci siamo prefissati e dei quali discutiamo giornalmente”.

NUOVO SPONSOR TECNICO- “Il contratto in essere con la Legea non verrà rinnovata. Lo sponsor tecnico cambierà e sarà un’azienda già presente in massima serie con quattro società”.

LA B E’ SOLO IL PRIMO PASSO... “E’ mia intenzione costruire una squadra che possa lottare per vincere anche in altre categorie, qualora dovessimo disputare altre categorie il prossimo anno. La mia Reggina non parteciperà mai ad un campionato di Serie B se non per vincere. Lotteremo per salire, questo posso giurarlo”.

DENIS E REGINALDO- “Che uomini fantastici! Completamente diversi l’uno dall’altro, uno più serio e uno più spigliato. Non sapete quanto mi mancano loro così come tutti gli altri giocatori”.

ALLARGAMENTO DIRIGENZIALE- “In Serie C era mia intenzione disporre una struttura dirigenziale snella. Nel caso dovessimo andare in Serie B verranno inclusi altri dirigenti. E’ una categoria più complicata per certi versi ed è giusto che ci sia un ampliamento. Sono molto contento di tutti i dirigenti che attualmente sono in forza al club”.

MASTOUR- “Prima di prendere la Reggina e prima che la Reggina prendesse me, ero un semplice tifoso. Secondo il mio modesto parere da tifoso Mastour è un campione. Se fossi stato un addetto ai lavori sarei potuto essere additato come incompetente, ma sono un semplice tifoso”.

LA STORIA NON SI DIMENTICA… “Tutti coloro che sono affezionati alla Reggina e che hanno scritto pagine importanti della Reggina avranno sempre le porte aperte. Ho pensato per il prossimo anno di istituire una Hall of Fame”.

REGGINA SOLIDISSIMA-La Reggina, e questo mi riempie di orgoglio, è una squadra economicamente solidissima. Non ha un centesimo di debito. In questo anno e tre mesi l’ho letteralmente e completamente risanata. Potrà recitare una parte di primissimo piano in una categoria superiore, senza alcun problema. Se un giorno non dovesse più esserci questa situazione, i tifosi della Reggina saranno i primi a saperlo”.

A DISPOSIZIONE DELLA CITTA’… “Ho letto che il Sindaco ha reso pubblica la nostra chiacchierata. L’ho chiamato personalmente, perchè voglio mettermi a completa disposizione della città, e lo ribadisco pubblicamente, in maniera strettamente pratica”.

SENZA LIMITI- “Sono dell’idea che un club come la Reggina non debba fissare alcun tipo di limite. Se fosse stato il contrario non ci avrei investito. Credo profondamente al club, alla Reggina e alla città di Reggio. L’Atalanta in questo momento può sembrare qualcosa di davvero lontano, ma gli abitanti di Reggio non devono invidiare niente a nessuno”.

GRAZIE REGGIO… “Non posso che ringraziare la nostra gente. E’ fantastica e per la categoria ha fatto registrare dati record”.

NE USCIREMO, MA ADESSO STIAMO A CASA… “Definirlo un momento brutto mi sembra un eufemismo. Ci tengo a dire alla città e ai suoi cittadini di stringere i denti, di resistere perchè io sono convinto che tutti insieme usciremo fuori da questo momento. E tutti insieme torneremo allo stadio, a tifare la nostra Reggina. Ci abbracceremo, canteremo, staremo insieme come prima. Diamoci tutti una mano. Io sono convinto che tornerò a Reggio, troverò la splendida città che ho lasciato, le splendide persone e tutto sarà ritornato come prima. Stiamo a casa è ciò che dico a chi ne ha la possibilità. Seguiamo quello che dicono le autorità e cerchiamo tutti insieme di passare questo momento. Per quel che mi riguarda ci sono sempre e ci sarò sempre in modo pratico. Reggio per me è casa, è vita, è il cuore mio. Coraggio, forza, stiamo su, non ci perdiamo d’animo e tutti insieme ne usciremo. Arriverà il momento in cui tutto sarà un brutto sogno”.