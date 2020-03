Emergenza coronavirus, adesso è ufficiale: Europei nel 2021, campionati nazionali fino al 30 giugno

Sconfiggere una pandemia che sta seminando morte e paura, per poi terminare tutti i campionati. Un obiettivo che adesso non si pone solo l’Italia, ma tutta l’Europa. Nella speranza che tutto vada per il meglio, la Uefa oggi ha ufficialmente deciso di rinviare per un anno i campionati europei.

“UEFA EURO 2020– si legge nel comunicato-non si svolgerà a giugno e luglio di quest’anno. La salute di tutti coloro che sono coinvolti nel gioco è la priorità, e si è inoltre voluto evitare di esercitare pressioni inutili sui servizi pubblici nazionali coinvolti. La mossa aiuterà tutte le competizioni nazionali, attualmente in attesa a causa dell’emergenza COVID-19, da completare”.

Campionati nazionali da completare dunque, così come sottolineato anche nel successivo comunicato redatto dall’organo di controllo del calcio europeo. “Un impegno a completare tutte le competizioni nazionali ed europee entro la corrente stagione sportiva, vale a dire al massimo entro il 30 giugno, se la situazione dovesse migliorare e ricominciare a giocare risultasse abbastanza sicuro. Possibili limitazioni o cancellazioni delle date esclusive del calendario, potenzialmente con l’ipotesi di posizionare le partite dei campionati nazionali durante la settimana, mentre si potrebbero giocare le partite di Champions e Europa League nel weekend, come opzione in via di valutazione”.