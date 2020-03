Ex Reggina, Pavarini perde il padre affetto da Coronavirus: la vicinanza di RNP

C’è anche Dino Pavarini tra le numerose vittime del Coronavirus, padre dell’ex portiere della Reggina Nicola Pavarini. Deceduto questa mattina dopo essere stato in fase di ricovero all’Ospedale di Brescia, dopo essere risultato positivo al tampone, il padre dell’ex portiere amaranto non ce l’ha fatta dopo aver combattuto la pandemia per diversi giorni.

A Nicola Pavarini (due stagioni in riva allo Stretto, dal 2004 al 2006), un caloroso abbraccio da parte della Redazione di ReggioNelPallone.it, vicina all’ex portiere amaranto ed alla sua famiglia in questo momento di dolore.