Il cuore di Reggio contro il Coronavirus: oltre 100 mila euro donati al GOM

Un cuore grande, per sconfiggere un virus che lo è altrettanto e che ha costretto un paese a dichiarare l’emergenza nazionale. Il Coronavirus sta piegando molti settori dell’economia italiana, ma non di certo i cuori dei cittadini, i quali si sono mobilitati (e si stanno tutt’ora mobilitando) a riguardo effettuando donazioni volontarie per sostenere gli ospedali delle proprie città, aiutandoli così all’acquisto di ventilatori polmonari ed all’aumento di ulteriori posti nei reparti di terapia intensiva, elementi di grande importanza per la lotta contro questa pandemia.

Tra le tantissime strutture ospedaliere di tutt’Italia, anche il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha riscontrato numeri importanti grazie alla raccolta fondi messa in atto da privati cittadini. In meno di una settimana, infatti, è stata sfondata quota 105.000 euro raccolti da parte del popolo di Reggio (107.000, al momento in cui scriviamo). Aziende, calciatori della Reggina ed ex, società, privati cittadini, fuori sede ecc…, per un totale di oltre 4.500 donazioni registratesi in questi giorni attraverso il portale GoFundMe.

Centocinquantamila euro è l’obiettivo da raggiungere, ma Reggio Calabria e i reggini hanno già fatto un passo molto importante, dimostrando ancora una volta la propria solidarietà verso la comunità.

Il cuore di Reggio contro il Coronavirus: tutti insieme, per uscirne vincitori…