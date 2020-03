Reggina, fiocco azzurro in casa Nielsen

Grande gioia per il centrocampista danese, papà per la seconda volta

Una foto del piccolo con la didascalia ”il mio bambino”. Così, attraverso la propria pagina Instagram, il centrocampista amaranto Matti Lund Nielsen ha annunciato la nascita del piccolo Albert, suo secondogenito. Fiocco azzurro, dunque, in casa del centrocampista danese della Reggina, diventato papà per la seconda volta proprio qui a Reggio Calabria, dopo pochi mesi dal suo ritorno in Italia.

”Cresce la grande famiglia amaranto – si legge anche nel comunicato stampa della Reggina 1914 – è nato oggi Albert Nielsen, per la gioia immensa del papà Matti, centrocampista della nostra prima squadra, della mamma Cathrine. Alla famiglia Nielsen i migliori auguri della Reggina”.

Anche dalla Redazione di ReggioNelPallone.it, i migliori auguri a Matti e la sua famiglia.