La Lega Serie B fissa il termine ultimo per la ripresa del campionato

La Lega B scende in campo: fissa il termine ultimo per la ripresa del campionato e da' il via libera all'acquisto di venti ventilatori polmonari

In seguito all’assemblea di oggi (in conference call), la Lega Serie B è giunta a due decisioni in questo momento di emergenza dovuta al Coronavirus.

La prima è relativa ad un supporto della stessa Lega nei confronti delle strutture ospedaliere del Paese. L’assemblea, infatti, ha deliberato all’unanimità l’acquisto di venti ventilatori polmonari da donare ad altrettanti ospedali che saranno indicati dalle venti società che partecipano al campionato di Serie B.

La seconda, invece, è relativa al calcio giocato, con la stessa Lega B che ha fissato il termine ultimo per la ripresa del campionato cadetto, oltre il quale non si potrà andare. La data scelta è quella del 9 maggio, dunque tra circa due mesi. Si tratta, dunque, dell’ultima data disponibile per la ripresa del campionato cadetto, oltre della quale non sarà possibile proseguire.