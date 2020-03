Donazioni al GOM di Reggio: i calciatori della Reggina rispondono presente, ma anche gli ex…

Proseguono le donazioni per sostenere il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria in questo periodo di emergenza coronavirus

Oltre il rettangolo di gioco. Tra tutte le tantissime persone che in questi giorni hanno effettuato donazioni per aiutare i vari ospedali italiani in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Coronavirus, non è mancato il sostegno dei calciatori della Reggina.

Ad aprire le donazioni in casa amaranto per il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria è stato l’esterno genovese Gabriele Rolando, al quale sono seguiti i contributi dei compagni di squadra German Denis, Manuel Sarao, Nicola Bellomo, Matti Lund Nielsen ed il tecnico Domenico Toscano. Presenti tra coloro che hanno aderito a questa campagna di solidarietà (attraverso l’apposito portale GoFundMe), finalizzata all’acquisto di ventilatori polmonari ed all’aumento di posti in terapia intensiva all’interno del GOM di Reggio, anche gli ex amaranto Nicolas Viola e Franco Colomba.

Tanta solidarietà, sostegno e vicinanza da parte di tutti: sicuramente il gol più bello…