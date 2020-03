Reggina, Rolando tutto cuore: donazione al GOM di Reggio Calabria

Oltre il rettangolo di gioco. Tra tutte le tantissime persone che in questi giorni hanno effettuato donazioni per aiutare i vari ospedali italiani in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Coronavirus, c’è anche Gabriele Rolando, calciatore della Reggina.

L’esterno amaranto, in riva allo Stretto da circa sette mesi, spicca in particolar modo tra le donazioni effettuate al Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria, al quale il 24enne genovese ha tenuto a dare il proprio contributo in occasione di questa campagna di solidarietà (attraverso l’apposito portale GoFundMe), finalizzata all’acquisto di ventilatori polmonari ed all’aumento di posti in terapia intensiva all’interno della suddetta struttura.

Un gesto significativo da parte di Gabriele Rolando, a testimonianza di un legame ”speciale” con la città di Reggio Calabria, probabilmente qualcosa in più di ”un’altra semplice esperienza calcistica”…

a.c.