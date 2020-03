Emergenza coronavirus, Ghirelli: “Possibile autonomia di ogni Lega, l’idea è quella di finire il campionato”

Tre ipotesi sul tavolo, che verranno ridiscusse lunedì 23 marzo. Questo, in estrema sintesi, quanto deciso dal Consiglio della Lega di serie A, riunitosi nella giornata di oggi.

“Qualora l’emergenza Covid-19 non dovesse consentire la conclusione dei campionati- si legge nel comunicato stampa- il presidente Gravina ha sottoposto all’attenzione delle Leghe interessate alcune ipotesi su cui discutere nella riunione, già fissata, del Consiglio Federale del 23 marzo pv. Senza alcun ordine di priorità, un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B”.

E per la serie C, che al momento vede la Reggina prima con ben 9 punti di distacco sul Bari. Sul tema, si registrano le dichiarazioni del Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli, a margine del consiglio. “Stiamo valutando l’ipotesi che ogni lega decida in autonomia cosa fare. L’idea è quella di far finire il campionato giocando tutte le partite, ma stiamo valutando altre opzioni. La Serie C ha molto più margine rispetto alla Serie A, può giocare fino al 30 giugno”.

Non resta che attendere dunque, nella speranza che si possa tornare preso a parlare di calcio giocato. Sarebbe la vittoria più bella, in quanto significherebbe il ritorno alla normalità di un’intera nazione…