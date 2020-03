Coronavirus, stop al calcio anche da parte del Governo: il nuovo decreto

A partire da lunedì 9 marzo, l’Italia intera è da considerarsi “zona protetta”, e le misure di prevenzione per contrastare l’ulteriore diffusione del coronavirus varranno indistintamente per tutte le regioni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, ha così ufficializzare lo stato di emergenza su tutto il territorio, attraverso una apposita conferenza stampa.

Così come già emerso dalla decisione del Coni (clicca qui), si ferma dunque anche tutto il calcio italiano: nessuna partita fino al 3 aprile, neanche a porte chiuse. Di seguito, la parte del decreto “io resto a casa” riguardante l’ambito sportivo.

“…sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;

in tutti i casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”.