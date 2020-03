Picerno-Reggina, l’MVP dei nostri lettori: Paolucci, è il tuo momento…

Prima presenza da titolare, primo gol in maglia amaranto. Dopo la nostra testata, anche i lettori scelgono Lorenzo Paolucci come il migliore degli amaranto per quanto riguarda Picerno-Reggina.

Dopo lo stop in occasione di Reggina-Monopoli (parlare di migliore in campo, in seguito ad una sconfitta per 0-2, ci sembrava inappropriato…) è ritornato il sondaggio dedicato ai nostri lettori Manuel Sarao, Lorenzo Paolucci e Rigoberto Rivas: questi i tre calciatori in “nomination”, dopo la vittoria della capolista contro il Picerno.

La vittoria è andata a Paolucci, il quale era stato scelto come Mvp anche dalla nostra testata.

Il franco malese ha raccolto 147 delle 245 preferenze espresse sotto forma di “reactions”, attraverso la nostra pagina facebook. Al secondo posto Rivas con 90, al terzo Sarao con 8.

Appuntamento alla ripresa del campionato, sempre sulla pagina facebook di ReggioNelPallone, per il “vostro migliore in campo”.