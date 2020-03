Reggina, sospese le attività di settore giovanile e scuola calcio

La sospensione arriva in seguito al nuovo decreto col quale è stato deciso lo stop allo sport italiano fino a venerdì 3 aprile.

In attesa di capire l’evolversi dell’attività settimanale della prima squadra (molto probabile lo stop almeno fino a domenica 12 marzo), la Reggina ha fermato l’attività del settore giovanile e della scuola calcio, in ottemperanza del nuovo decreto emesso dal Governo per contrastare il diffondersi del coronavirus.

Di seguito, la nota pubblicata su reggina1914.it.

Alla luce dell’art . 1 comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, a cui ha fatto seguito il provvedimento della Lega Pro relativo al rinvio di tutte le gare in programma, la Reggina 1914 dispone la sospensione di tutte le attività di Settore Giovanile e Scuola Calcio fino al 3 aprile 2020, eccetto ulteriori disposizioni.