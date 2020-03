Reggina, il migliore di RNP: Paolucci ricambia la fiducia…

Le pagelle di ReggioNelPallone: ottima prestazione da parte del giovane centrocampista, in gol nella gara che lo ha visto titolare per la prima volta.

Astuzia nel seguire l’azione di Rivas, senso tattico nel farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Poi, il tocco preciso che si infila alle spalle del portiere avversario e gonfia la rete. Lorenzo Paolucci si regala un pomeriggio di gloria, trovando il primo gol in amaranto e spianando la strada al successo della capolista Reggina sul campo del Picerno. Premio meritatissimo per un altro elemento che ha trovato poco spazio (quella di ieri, è stata la prima gara che lo ha visto partire nell’undici iniziale), ma le cui qualità non sono mai state messe in discussione.

L’ex Monopoli, secondo RNP, è il migliore in campo di Picerno-Reggina.

Paolucci 7,5 (il migliore): gara autorevole del giovane centrocampista amaranto, gettato nella mischia dal 1′ da mister Toscano, al quale ha ricambiato pienamente la fiducia. La sua voglia di far bene si intravede sin da subito e dopo sei minuti insacca il pallone in rete di prima intenzione, in seguito ad un cross rasoterra di Rivas. Al 31′ ci prova con un tiro dalla distanza respinto da Pane. Spazia su tutta la trequarti, lavora bene anche in fase di pressing.