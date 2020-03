Reggina, gli Ultras: “Grazie agli operatori sanitari, rispettiamo tutti le indicazioni di sicurezza”

Un grande atto di maturità e sensibilità, in un momento difficile per l’intera nazione. La Curva Sud di Reggio Calabria ha voluto dire la sua sull’emergenza coronavirus, ringraziando gli operatori sanitari italiani ed invitando tutti a rispettare le indicazioni date in questi giorni per evitare il diffondersi del contagio. Un comunicato che si chiude con un grande obiettivo, ovvero quello di festeggiare due volte: la fine dell’emergenza, ed il ritorno in serie cadetta…

Di seguito, il testo apparso sulla pagina facebook Diffidati Liberi Reggio Calabria.

In questo momento particolare e difficile per il mondo intero e per il nostro paese, vorremmo esprimere la nostra gratitudine a tutti gli operatori sanitari che da settimane si adoperano giorno e notte per vincere questa guerra, nessuna guerra sarà vinta però se ognuno di noi non farà il suo dovere, oggi più che mai invitiamo tutti a lottare a testa alta, con orgoglio e intelligenza, rispettando le indicazioni di sicurezza e i consigli per le precauzioni da prendere. Dimostriamo di essere un grande popolo e un grande paese, prima lo faremo e prima vinceremo questa guerra, perché dopo una guerra c’è sempre una festa 🎊 e Noi vogliamo festeggiare 2 volte