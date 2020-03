Kanoute risponde ad Antenucci, Reggina a +9 dal Bari

Serie C girone C, finisce 1-1 l'ultimo atto della 30esima giornata.

L’ultima prima dello stop. Al Ceravolo di Catanzaro, i giallorossi ed il Bari hanno pareggiato per 1-1. Ospiti in vantaggio alla prima azione del posticipo, con Antenucci che approfitta di un disastro della difesa avversaria ed a due passi da Bleve sigla il suo 20° gol stagionale. Strada in discesa per i galletti, ma ad inizio ripresa arriva il pareggio della compagine di Auteri. Siamo al 53′, quando Kanoutè arpiona di testa un cross dalla sinistra e mette alle spalle di Frattali per il definitivo 1-1.

Da domani tutto lo sport si ferma, salvo complicazioni il ritorno è previsto per venerdì 3 aprile. Nel frattempo, la Reggina torna a +9 dal secondo posto…

SERIE C GIRONE C, 30^ GIORNATA

Vibonese-Paganese 1-1 (sabato)

Bisceglie-Catania 0-1

Monopoli-Casertana 0-1

Picerno-Reggina 0-2

Avellino-Ternana 2-0

Sicula Leonzio-Rende 1-0

Teramo-Virtus Francavilla 0-1

Viterbese-Rieti 0-1

Cavese-Potenza 0-0

Catanzaro-Bari ore 20:45

Classifica

69 Reggina

59 Bari

57 Monopoli

56 Potenza

51 Ternana

47 Catania

42 Catanzaro

41 Teramo

40 Virtus Francavilla

40 Avellino

39 Vibonese

39 Viterbese

38 Casertana

38 Cavese

36 Paganese

32 Picerno

29 Sicula Leonzio

20 Bisceglie

18 Rende

15 Rieti (-5)

PROSSIMO TURNO

Potenza-Monopoli

Sicula Leonzio-Viterbese

Reggina-Avellino

Bari-Catania

Rende-Catanzaro

Casertana-Teramo

Ternana-Vibonese

Virtus Francavilla-Bisceglie

Rieti-Cavese

Paganese-Picerno