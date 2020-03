Picerno-Reggina, le pagelle dei quotidiani: Paolucci-Rivas-Sarao, tris vincente

Rigoberto Rivas e Manuel Sarao portano a casa i voti più alti (7) secondo la Gazzetta del Sud, all’indomani di Picerno-Reggina. “Primo tempo perfetto, è imprendibile per gli avversari. Poi cala”, scrive il collega Federico Pellegrino in merito all’honduregno. Subito dopo, troviamo Paolucci: “Nel primo tempo è dappertutto, fondamentale”. Oltre all’ex Monopoli, anche mister Toscano riceve 6.5: “La Reggina è cinica, ed anche quando soffre lo fa senza perdere né la testa né le distanze in campo. Vittoria di platino”. Per il resto sei a quasi tutta la squadra, mentre l’unica insufficienza è per Nielsen (“Poco brillante e spesso lento nella manovra”).

Voti altissimi sulle colonne del Quotidiano del Sud, basti pensare che gli unici a non raggiungere il 7 sono De Francesco e Denis (6.5 per entrambi). La copertina è per Nielsen (“Contrasta in maniera efficace per tutto il tempo che rimane in campo. Tra i migliori”) e Rivas (“Un assist per Paolucci che sblocca la gara. Contropiede micidiale nel finale”). Sia il danese che l’honduregno, hanno ricevuto 7.5 dal collega Rino Tebala.

Sulla Gazzetta dello Sport, a ricevere 7 sono Paolucci e Sarao, ma il colore rosso che rimarca il migliore in campo è assegnato al centrocampista. Sopra la sufficienza Bianchi, Rivas e mister Toscano, mentre il collega Pietro Scognamiglio “boccia” le prove di Gasparetto, Garufo e Denis.

Il Corriere dello Sport infine, nelle pagelle a cura del collega Alfonso Pecoraro assegna l’unico 7 a Sarao. Subito dopo troviamo Paolucci e Rivas (6.5), mentre le insufficienze anche in questo caso sono per Gasparetto, Garufo e Denis. Sufficienza per mister Toscano.

PICERNO-REGGINA, LE PAGELLE DELLA GAZZETTA DEL SUD

Guarna 6 , Loiacono 6, Gasparetto 6 (55′ Blondett 6), Rossi 6, Garufo 6, Bianchi 6, Nielsen 5.5 (74′ De Francesco 6), Liotti 6 (74′ Rolando 6), Paolucci 6.5 (65′ Bellomo 6), Denis 6 (74′ Sarao 7), Rivas 7. Allenatore: Toscano 6.5.

PICERNO-REGGINA, LE PAGELLE DEL QUOTIDIANO DEL SUD

Guarna 7 , Loiacono 7, Gasparetto 7 (55′ Blondett 7), Rossi 7, Garufo 7, Bianchi 7, Nielsen 7.5 (74′ De Francesco 6.5), Liotti 7 (74′ Rolando 7), Paolucci 7 (65′ Bellomo 7), Denis 6.5 (74′ Sarao 7), Rivas 7.5.

PICERNO-REGGINA, LE PAGELLE DELLA GAZZETTA DELLO SPORT

Guarna 6 , Loiacono 6, Gasparetto 5.5 (55′ Blondett 6), Rossi 6, Garufo 5.5, Bianchi 6.5, Nielsen 6 (74′ De Francesco 6), Liotti 6 (74′ Rolando 6), Paolucci 7 (65′ Bellomo 6), Denis 5.5 (74′ Sarao 7), Rivas 6.5. Allenatore: Toscano 6.5.

