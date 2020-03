Reggina, Toscano: “Prova di squadra notevole, sentiamo sempre vicini i nostri tifosi”

Nel post-gara di Picerno-Reggina è intervenuto ai microfoni di Reggina TV il tecnico amaranto Mimmo Toscano.

“Vittoria importante dopo il Monopoli, i ragazzi volevano riscattarsi e lo hanno fatto vincendo contro una squadra in salute, questo è un grande merito. Sono contento per Paolucci e Sarao, hanno sofferto in silenzio con i compagni e oggi hanno raccolto i frutti. Dopo la sconfitta di domenica ci siamo ricompattati, questa è la forza del nostro gruppo, erano tutti presenti oggi, anche gli indisponibili; c’era oggi anche il presidente, ci è sempre vicino quando i momenti non sono facili, ha fatto tanti sacrifici, queste vittorie gratificano anche lui. Abbiamo preparato la partita per cercare di attaccare a sinistra, la prestazione di squadra è stata notevole. Da tempo Paolucci sta bene, è per merito di altri se finora non ha trovato spazio; oggi lo ha trovato, se lo è meritato e ha pure fatto gol. Penseremo da martedì all’Avellino, sarà difficile senza i nostri tifosi ma li sentiremo comunque insieme a noi.”