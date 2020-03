Reggina, Sarao: “Contento per il primo gol, peccato averlo fatto senza i nostri tifosi”

Nel post-gara della sfida del “Viviani” tra Picerno e Reggina, è intervenuto ai microfoni di Reggina TV l’attaccante Manuel Sarao, al suo primo gol in amaranto.

“Sono molto contento, è un gol importante che ha chiuso la partita; sono felice per essermi sbloccato, peccato averlo fatto senza i nostri tifosi. Era una partita difficile in un clima surreale, a porte chiuse non è facile trovare le giuste motivazioni. Questo è un gruppo compattissimo, lavora tanto e parla poco, sono contento di essere qui, ci toglieremo delle grosse soddisfazioni come già stiamo facendo. La fame di gol l’ho sempre avuta, non sempre riesco a dimostrarlo, fa parte del gioco, l’importante è essere sempre utile alla squadra. Ci godiamo questa vittoria e da domani penseremo alla prossima, non guardiano troppo avanti. Dedico il gol a mia moglie e alle altre donne della mia famiglia.”