Reggina, Paolucci: “Ripagata la fiducia del mister, oggi ha segnato anche mio fratello”

Nel post-gara della sfida del “Viviani” tra Picerno e Reggina, è intervenuto ai microfoni di Reggina TV il calciatore amaranto Lorenzo Paolucci, autore del primo gol del match.

“Ero felicissimo di sapere di giocare dall’inizio, il mister mi ha dato l’opportunità e io l’ho ripagato. Anche mio fratello ha segnato oggi con la maglia dell’Entella, un minuto dopo di me, sarà festa a casa mia. I compagni mi sono sempre vicini, hanno fiducia in me, spero di avere altre opportunità per dare il mio contributo. Ho tagliato in mezzo per il movimento sull’esterno di Rivas, diventando io in quel momento il secondo attaccante, il gol è nato così; ho dato il mio contributo coprendo in fase di non possesso come vuole il mister, alla fine ero molto stanco ma va bene così.”