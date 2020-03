Picerno-Reggina 0-2, le pagelle amaranto: Paolucci autorevole, prima gioia per Sarao, Rivas timbra entrambi i gol

La Reggina sbanca il ”Viviani” di Potenza battendo per 0-2 il Picerno.

Di seguito, le pagelle dei calciatori amaranto targate ReggioNelPallone.it:

Guarna 6: quando il Picerno si fa vedere in avanti lui si fa trovare sempre pronto ed attento, non rischiando mai. All’80’ rimedia un cartellino giallo per perdita di tempo sul rinvio.

Loiacono 6: gara tutto sommato positiva per il capitano amaranto. Inizialmente soffre un po’ sul centro-destra, dove riesce comunque a gestire la situazione ed a proseguire la gara in maniera tranquilla.

Gasparetto 6: qualche sbavatura di troppo rispetto al solito, ma che comunque non intacca sugli sviluppi del match. Sul finire del primo tempo viene ammonito per una trattenuta su Santaniello. Toscano non vuole rischiare un possibile cartellino rosso e dopo dieci minuti dall’inizio della ripresa lo sostituisce. Dal 55′ Blondett 6: attento in fase difensiva, bene nei contrasti. Subentra bene all’ex centrale della Ternana.

Rossi 6,5: prova decisamente positiva da parte del difensore amaranto, sicuro negli interventi e bravo a limitare gli attacchi dei lucani sul centro-sinistra.

Garufo 6,5: cresce con il passare dei minuti. Inizialmente si fa vedere poco, poi lo si inizia a vedere un po’ dappertutto. Meglio in fase di recupero che in fase di spinta, soprattutto sulla fascia. Bravo ad innescare la ripartenza che ha portato al secondo gol.

Bianchi 6: inizialmente fatica molto, sbagliando anche i passaggi più semplici ed effettuando diversi errori tecnici. Nella ripresa sembra aver acquisito più sicurezza, suo l’assist per il definitivo 0-2 targato Sarao.

Nielsen 6: gara diversa rispetto a quella contro il Monopoli, dove aveva faticato molto entrando a partita in corso. Oggi è riuscito a rifarsi, seppur alternando giocate buone ad altre meno buone. Ottima l’imbucata per Rivas in occasione del gol di Paolucci. Dal 74′ De Francesco, S.V. (ingresso in campo tranquillo, senza grossi sussulti)

Liotti 6: gara tranquilla per l’esterno amaranto, che non rischia nulla sull’out di sinistra. Forse ci si aspettava qualcosa in più in fase di spinta, ma la sua prestazione è comunque positiva. Dal 74′ Rolando S.V. (ingresso in campo tranquillo, senza grossi sussulti)

Paolucci 7,5 (il migliore in campo): gara autorevole del giovane centrocampista amaranto, gettato nella mischia dal 1′ da mister Toscano, al quale ha ricambiato pienamente la fiducia. La sua voglia di far bene si intravede sin da subito e dopo sei minuti insacca il pallone in rete di prima intenzione, in seguito ad un cross rasoterra di Rivas. Al 31′ ci prova con un tiro dalla distanza respinto da Pane. Spazia su tutta la trequarti, lavora bene anche in fase di pressing. Al 63′ rimedia un cartellino giallo, poi viene sostituito. Dal 65′ Bellomo 6: entra bene in partita, cerca subito di raddoppiare il punteggio provando un’insidiosa conclusione in porta e cercando spunti per i compagni.

Denis 6,5: non calcia praticamente mai in porta, ma gioca una gara di grande sacrificio. Gioca molto basso, aiutando la squadra nello sviluppo della manovra. Spesso lo si vede quasi a centrocampo per cercare di recuperare palla. Dal 74′ Sarao, 7: entra e, dopo poco più di dieci minuti, sigla il gol che chiude la partita. Prima va vicino alla rete con una conclusione da posizione defilata su assist di Bellomo, poi all’87’ spedisce in rete da pochi passi un cross rasoterra di Bianchi, ”velato” da Rivas e controllato e insaccato in rete dal numero 36 amaranto, alla sua prima gioia con la maglia della Reggina. Al 94′ viene ammonito.

Rivas 7: il suo timbro su entrambi i gol: assist (il quarto in campionato) rasoterra per Paolucci nel primo, velo su cross di Bianchi destinato a Sarao nel secondo. Il tutto contornato da una gara ricca di corsa e tanto pressing. Al 29′ rimedia un cartellino giallo.

Toscano 6,5: la sua squadra torna a +10 dal Bari e lo fa dopo aver conquistato tre punti in un campo più ostico di quanto si pensasse. Esperienza e carattere gli ingredienti per mandare ko un Picerno insidioso e che, nel corso del match, ha creato qualche disturbo agli amaranto, sempre più primi in classifica. Il cartellino rosso rimediato dal tecnico reggino nella ripresa lo vedrà seguire la squadra dalla tribuna nel prossimo match con l’Avellino.

Antonio Calafiore