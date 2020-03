La Reggina sbanca il ”Viviani” di Potenza battendo per 0-2 il Picerno.

Di seguito, i TOP della gara secondo ReggioNelPallone.it:

Lorenzo Paolucci: gara autorevole del giovane centrocampista amaranto, gettato nella mischia dal 1′ da mister Toscano, al quale ha ricambiato pienamente la fiducia. La sua voglia di far bene si intravede sin da subito e dopo sei minuti insacca il pallone in rete di prima intenzione, in seguito ad un cross rasoterra di Rivas. Al 31′ ci prova con un tiro dalla distanza respinto da Pane. Spazia su tutta la trequarti, lavora bene anche in fase di pressing. Al 63′ rimedia un cartellino giallo, poi viene sostituito.

Manuel Sarao: entra e, dopo poco più di dieci minuti, sigla il gol che chiude la partita. Prima va vicino alla rete con una conclusione da posizione defilata su assist di Bellomo, poi all’87’ spedisce in rete da pochi passi un cross rasoterra di Bianchi, ”velato” da Rivas e controllato e insaccato in rete dal numero 38 amaranto, alla sua prima gioia con la maglia della Reggina. Al 94′ viene ammonito

Rigoberto Rivas: il suo timbro su entrambi i gol: assist (il quarto in campionato) rasoterra per Paolucci nel primo, velo su cross di Bianchi destinato a Sarao nel secondo. Il tutto contornato da una gara ricca di corsa e tanto pressing. Al 29′ rimedia un cartellino giallo.

Emanuele Santaniello (Picerno): prova a tenere a galla i lucani tentando più volte la conclusione in porta. Nella prima frazione di gioco si vede annullare una rete di testa a causa di un fuorigioco, ma continua a spingersi insistentemente in avanti tentando qualche tiro in porta.

A.C.