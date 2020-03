Picerno-Reggina 0-2, i FLOP: nessuno per gli amaranto, la difesa rossoblu…

La Reggina sbanca il ”Viviani” di Potenza battendo per 0-2 il Picerno.

Di seguito, i FLOP della gara secondo ReggioNelPallone.it:

Nessuno per la Reggina: gli amaranto sbloccano la gara dopo pochi minuti dal fischio d’inizio e riescono a gestire il risultato fino all’87’, quando Sarao raddoppia mettendo il sigillo finale al match. Esperienza e carattere gli ingredienti per mandare ko un Picerno insidioso e che, nel corso del match, ha creato qualche disturbo agli amaranto, sempre più primi in classifica. Più 10 dal Bari e quota 69 punti raggiunta per gli uomini di mister Toscano, in testa alla classifica con merito.

La difesa del Picerno: la retroguardia rossoblu concede ampi spazi agli amaranto, soprattutto nelle ripartenze (come in occasione del secondo gol), dove non riesce a contenere la squadra calabrese. Non benissimo anche nella prima rete di Paolucci…