In un clima surreale collocato all’interno di un contesto ai limiti dell’immaginabile, il calcio prova a donare un barlume di normalità, seppur all’interno di cattedrali deserte. Sarà in questa situazione che allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza la Reggina affronterà il Picerno nella 30^ giornata del Girone C di Serie C, per cercare di ripartire dopo lo stop subito sette giorni fa in casa per mano del Monopoli.

Calcio d’inizio di Picerno-Reggina alle ore 15, segui gli aggiornamenti LIVE su RNP.

* Per aggiornare il LIVE di PICERNO-REGGINA*

<—CLICCA SUL PALLONE, OPPURE

DA PC: Premi F5 o ricarica la pagina

DA MOBILE: Clicca QUI o ricarica la pagina

FINALE: PICERNO-REGGINA 0-2

Finisce la sfida del “Viviani” con la vittoria della Reggina per 2-0, reti in apertura e chiusura del match, a segno Paolucci e Sarao ai loro primi, pesantissimi gol in amaranto. Successo non facile per la squadra di Toscano che può esultare per l’ennesima vittoria in trasferta.

90’+5, ammonizione per Kosovan tra i locali, reo di aver fermato Rivas lanciato in contropiede.

90’+4, come Paolucci, anche Sarao oltre al primo gol in amaranto arriva anche il cartellino giallo.

86′, RADDOPPIA LA REGGINA!!! MAGISTRALE CONTROPIEDE CONCRETIZZATO DA MANUEL SARAO!!! Micidiale ripartenza amaranto portata avanti da Garufo e Rivas, cross basso di Bianchi, velo dell’honduregno, Sarao cattura la sfera spalle alla porta, si gira in un fazzoletto e insacca la sua prima rete, pesantissima marcatura che chiude l’incontro! Picerno-Reggina 0-2

83′, vicinissimo al raddoppio Sarao che sul corner di Bellomo stacca di testa nel cuore dell’area, la palla sfila a lato per questione di centimetri.

83′, ultimo cambio tra i lucani: dentro Squillace per Ferrani.

82′, bordata mancina da parte di Bellomo, ci arriva con la punta delle dita Ripa e per gli amaranto è solo corner.

81′, ammonizione per Guarna, reo di aver perso qualche secondo di troppo su una rimessa da fondo campo.

80′, altra iniziativa pericolosa sulla sinistra da parte di Esposito che manda a vuoto Garufo, si accentra sull’intervento di Loiacono e calcia un destro a giro che esce di poco oltre il palo, con i compagni in lieve ritardo per la deviazione.

77′, allontanato dalla panchina con il cartellino rosso il tecnico amaranto Mimmo Toscano.

76′, invenzione di Bellomo per l’inserimento di Sarao, conclusione da posizione defilata bloccata da Ripa.

75′, rivoluziona la squadra mister Toscano con una tripla sostituzione: dentro Rolando, De Francesco e Sarao per Liotti, Nielsen e Denis.

74′, altri due cambi nel Picerno: dentro Ripa e Cecconi per Santaniello e Guerra.

72′, altra iniziativa di Santaniello che di sponda serve Esposito, sinistro di prima intenzione che sibila a lato.

67′, pericolosissimo ancora il Picerno che porta uomini liberi in area di rigore, murati al momento della conclusione, solo brividi per la difesa amaranto che ha rischiato tantissimo.

65′, secondo cambio nella Reggina: esce l’autore della rete che finora decide il match, Lorenzo Paolucci, dentro Bellomo.

63′, intervento in ritardo di Paolucci su Esposito e anche l’autore dell’unica rete del match riceve il cartellino giallo.

62′, doppio cambio ordinato da Giacomarro: dentro Vanacore e Nappello al posto di Melli e Romizi.

60′, azione in verticale degli amaranto con Rivas che suggerisce per la sovrapposizione di Denis che calcia da posizione defilata colpendo l’esterno della rete.

55′, Toscano opera il primo cambio dell’incontro togliendo l’ammonito Gasparetto ed inserendo Blondett.

54′, altro rischio per la Reggina: traversone di Guerra, doppio tentativo in area per i calciatori locali, la difesa amaranto allontana il pericolo.

50′, immediata risposta dei lucani con la botta di Kosovan respinta da un difensore, Santaniello raccoglie la ribattuta calciando di prima intenzione, senza riuscire a coordinarsi bene e mandando alto, per il sospiro di sollievo di Guarna e compagni.

49′, primo squillo della ripresa di marca amaranto con Bianchi che prima manda a vuoto un avversario con una finta, poi calcia un sinistro a giro che si spegne sul fondo.

Comincia il secondo tempo al “Viviani”, si riparte dal vantaggio amaranto firmato Paolucci.

INTERVALLO: PICERNO-REGGINA 0-1

Il calcio di punizione di Vrdoljak che si spegne sul fondo sancisce la fine del primo tempo tra Picerno e Reggina: amaranto avanti per 1-0 grazie al gol al 6′ di Paolucci, i padroni di casa sono cresciuti dopo metà frazione andando vicini al pareggio con il temibile Santaniello.

45’+1, altra ammonizione tra gli amaranto: sanzionato Gasparetto costretto a fermare con le cattive lo scatenato Santaniello.

42′, risponde la squadra di Toscano con il traversone lungo di Nielsen raccolto di testa Rivas sul palo lontano, la sfera attraversa tutto lo specchio spegnendosi a fondo campo.

41′, splendida azione costruita dal Picerno che porta ancora Santaniello al tiro, una girata volante nel cuore dell’area, conclusione centrale bloccata da Guarna.

36′, altro brivido per gli amaranto con la girata mancina dal limite da parte di Kosovan che sibila vicinissima al palo con Guarna ormai superato.

35′, pareggiato il conto delle ammonizioni: sanzionato dal direttore di gara l’ex di turno Ferrani.

34′, rischio enorme per la Reggina che ha visto Santaniello decollare in mezzo all’area e girare di testa in rete il traversone di Lorenzini, l’assistente sbandiera il fuorigioco annullando la rete dell’attaccante, in gol anche all’andata.

31′, azione insistita al limite da parte della Reggina, Paolucci calcia dai venticinque metri, destro teso mantenuto basso, Pane si distende e ci arriva respingendo il tiro.

29′, arriva il primo cartellino giallo del match: sanzionato è l’amaranto Rivas.

25′, cresce il Picerno che prova a reagire, facendo tuttavia fatica ad arrivare dalle parti di Guarna; la Reggina cerca invece di approfittare di qualche spazio che si va via via creando.

16′, ripartenza pericolosa di Rivas che entra in area, si porta la palla sul destro e cerca l’angolo lontano, il portiere ci arriva e devia in calcio d’angolo.

12′, bordata dalla lunga distanza da parte di Esposito, palla oltre la traversa dopo una live deviazione che consente ai lucani di poter batter un corner.

8′, rispendo il Picerno, costretto adesso ad inseguire: punizione tagliata di Vrdoljak raccolta sul secondo palo da un compagno, ma il suo colpo di testa termina sul fondo.

6′, REGGINA IN VANTAGGIO!!! COLPISCE SUBITO PAOLUCCI!!! Guizzo immediato della Reggina con Rivas che affonda a sinistra, servendo un pallone basso nel cuore dell’area che Lorenzo Paolucci gira in rete! Picerno-Reggina 0-1

Calcio d’inizio allo stadio “Viviani”: comincia Picerno-Reggina

FORMAZIONI UFFICIALI

Non dovrebbe più mutare la situazione da qui alle 15, il calcio, almeno per oggi, farà la sua parte e anche Picerno e Reggina andranno in campo dopo il rischio rinvio delle ultime ore. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

AZ Picerno (3-5-2): Pane; Fontana, Ferrani, Lorenzini; Melli, Kosovan, Vrdoljak, Romizi, Guerra; Esposito, Santaniello. A disposizione: Cavagnaro, Mancini, Vanacore, Ripa, Ruggieri, Donnarurmma, Nappello, Cecconi, Priola, Brumat, Squillace. Allenatore: Giacomarro.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Garufo Bianchi, Nielsen, Liotti; Paolucci; Denis, Rivas. A disposizione: Farroni, Blondett, Marchi, Rolando, Rubin, De Francesco, Mastour, Sounas, Bellomo, Doumbia, Reginaldo, Sarao. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Daniele De Santis di Lecce (Gianluca D’Elia e Andrea Niedda di Ozieri).

PRE-PARTITA

13.26-SI VA VERSO LA CONFERMA DELLE GARE IN PROGRAMMA OGGI

Dopo un confronto di circa tre quarti d’ora tra i vertici di calcio e Governo, Parma e Spal sono rientrate in campo per il riscaldamento. Le due squadre sono pronte a sfidarsi alle ore 13:45, stando così le cose tutte le partite in programma oggi, dalla A alla C, dovrebbero giocarsi. Il condizionale è tuttavia d’obbligo, vista la situazione d’emergenza che regna in Italia da ormai due settimane.

13.14POSSIBILE SOSPENSIONE DEL CALCIO ITALIANO A PARTIRE DA OGGI!

Tramite il ministro Spadafora, il Governo ha chiesto a Figc e Lega di valutare l’immediata sospensione, causa il peggioramento della situazione riguardante il coronavirus. Parma e Spal, pronte a giocare il primo dei sei recuperi della 26^ di A, sono uscite dal campo per rientrare negli spogliatoi. A breve la decisione dei vertici istituzionali, lo stop è una possibilità elevatissima.

Ripartire per spegnere sul nascere ogni dubbio o preoccupazione. L’obiettivo della Reggina in terra lucana è solamente quello di ottenere i tre punti, tornando magari a brillare come fino ad un paio di partite fa, lasciandosi alle spalle la domenica da dimenticare vissuta sette giorni fa. Il margine accumulato sulle inseguitrici lascia un piccolo margine di errore a mister Toscano e i suoi ma una ripartenza immediata sarebbe invece il messaggio ideale per comunicare alla concorrenza che la Reggina è viva più che mai.

Il Picerno che gli amaranto si troveranno ad affrontare è a caccia di punti-salvezza e darà certamente battaglia fino all’ultimo istante alla capolista. Quintultima a quota 32 punti, quasi la metà della Reggina che ha raccolti 66, la formazione di mister Giacomarro ha anche il quintultimo attacco del torneo con 29 reti segnate, perfetta media di un gol a partita, mentre sono 36 quelle incassate, decimo posto tra le migliori difese.

Il bottino casalingo dei lucani recita 5 successi, altrettante sconfitte e 4 pareggi; in questo girone di ritorno tra le mura amiche sono arrivati i successi contro Cavese e Bisceglie, il pari con la Vibonese e le sconfitte contro Viterbese e Catania, quest’ultima due settimane fa nell’ultimo match interno.

La classifica e il rendimento altalenate in casa non devono però trarre in inganno: il Picerno è squadra temibile, come ha potuto scoprire appena sette giorni fa la Virtus Francavilla, battuta a domicilio e in rimonta per 2-1. In gol sono andati Guerra ed Esposito, non certo i bomber della squadra, dato che il cannoniere di mister Giacomarro è Emanuele Santaniello, arrivato a 11 reti. Suo era stato il gol del vantaggio del Picerno proprio nel match di andata che la Reggina ribaltò poi vincendo 4-1.

La gara del “Granillo” dello scorso ottobre venne caratterizzata dalla doppietta di German Denis, che dopo un iniziale periodo di adattamento, trovò proprio contro il Picerno i suoi primi gol amaranto. Un girone dopo, El Tanque è a quota 12 reti nel torneo su un totale di 22 partite giocate; 6 le reti fino a questo momento nel girone di ritorno, le ultime siglate contro la Paganese.

Nelle file dei lucani ci sarà un ex: si tratta di Manuel Ferrani, difensore centrale approdato al Picerno sul finire del mercato di gennaio proveniente dal Rimini. Due stagioni fa giunse in riva allo Stretto sempre a fine gennaio, disputando 14 incontri e dimostrandosi elemento ottimo capace di garantire esperienza e sicurezza.

Per la trasferta di Potenza, dove appunto il Picerno gioca le sue gare interne, mister Toscano ha convocato 26 calciatori, inserendo anche Bertoncini e Corazza, i quali non sono tuttavia in perfette condizioni. Sicuri assenti Bresciani, che potrebbe presto tornare in gruppo, e capitan De Rose, squalificato a seguito dell’espulsione subita domenica scorsa.