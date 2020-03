Reggina, out Bertoncini e Corazza. Reginaldo spera…

Verso Picerno-Reggina: i due ex Piacenza non hanno ancora recuperato, il brasiliano questa settimana non si è mai allenato col gruppo ma domani vuole esserci.

Contrariamente a quanto si pensava ad inizio settimana, Simone Corazza non prenderà parte alla trasferta di Potenza, laddove la capolista Reggina affronterà il Picerno. Il capocannoniere amaranto è tornato ad allenarsi in settimana, ma il fatto che abbia lavorato a parte, consiglia qualche altro giorno di prudenza.

Out anche Davide Bertoncini, il quale ha svolto più che altro lavoro in piscina, per recuperare il nuovo problema muscolare che lo ha colpito nel post-Catanzaro.

Così come detto da Mimmo Toscano ai microfoni del sito ufficiale (clicca qui), si tenterà di recuperare in extremis Reginaldo, anche se il brasiliano non farà parte dell’undici titolare. “Forse riusciamo a recuperare Reginaldo- ha dichiarato il mister-, che ha dato ampia disponibilità anche se ha pochi giorni di allenamento sulle gambe, non è completamente guarito”.