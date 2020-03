Picerno-Reggina, la probabile formazione rossoblu: Romizi in mezzo al campo, Santaniello in avanti

Per la sfida del “Viviani”, mister Giacomarro punta a confermare gran parte della formazione che domenica ha sbancato il “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana.

A partire dal reparto difensivo, il tecnico dei lucani dovrebbe confermare 2/3 del pacchetto arretrato che agirà davanti al portiere Pane. Si tratta di Lorenzini e dell’ex di turno Manuel Ferrani che, con molta probabilità, andranno a comporre il trio difensivo insieme ad uno tra Vanacore e Fontana, con quest’ultimo che sembra essere leggermente favorito sul primo.

Sulle fasce spazio a Melli e Guerra, mentre in mezzo agiranno Vrdoljak, Kosovan e Romizi. In avanti non sembrano esserci dubbi circa la coppia d’attacco, che dovrebbe essere composta dal duo Esposito-Santaniello (15 reti in due), con quest’ultimo che ha già colpito gli amaranto nella gara d’andata.

Recuperi last minute per Giacomarro, che torna ad avere a disposizione Priola e Pitarresi, entrambi out nell’ultima gara di campionato. Nessuno squalificato tra le fila rossoblu, nessun diffidato. Resta fuori per infortunio il giovane classe 99′ Montagno.

LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSOBLU

PICERNO (3-5-2): Pane; Fontana, Ferrani, Lorenzini; Melli, Kosovan, Vrdoljak, Romizi, Guerra; Esposito, Santaniello. All. Giacomarro

Ballottaggi: Fontana-Zaffagnini, Melli-Vanacore, Esposito-Cecconi.