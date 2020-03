Picerno-Reggina, la probabile formazione amaranto: El Tanque c’è, torna Loiacono

Tra ritorni, conferme e possibili sorprese. Questa la situazione del probabile undici titolare di mister Toscano in vista della sfida di domani contro il Picerno.

Rispetto alla gara con il Monopoli, infatti, i cambiamenti ci saranno e potrebbero riguardare più reparti.

In difesa, davanti al titolarissimo Guarna, torneranno ad agire Rossi e Loiacono, alle prese con attacchi febbrili nelle ultime settimane. In mezzo a loro due, non dovrebbe avere problemi a (ri)trovare spazio Gasparetto. Con molta probabilità, non sarà della gara Bertoncini, il quale, seppur convocato, in settimana ha lavorato sempre a parte per recuperare dal fastidio muscolare.

A centrocampo, mister Toscano dovrà fare a meno del capitano Francesco De Rose (fermato dalla squalifica), ma recupera Alberto De Francesco (rientrato dalla squalifica). Proprio il centrocampista romano è in ballottaggio con Nielsen per una maglia da titolare, che potrebbe toccare al danese, leggermente favorito sul primo.

È da non sottovalutare l’aggiunta di Paolucci in mezzo al campo, con una linea di centrocampo che passerebbe da quattro a cinque (come provato dallo stesso Toscano in settimana), anche se l’ipotesi più probabile è che sia Sounas a completare il centrocampo amaranto, agendo come trequartista davanti a Nielsen e Bianchi. Per quanto riguarda le fasce, invece, a destra agirà Garufo mentre a sinistra dovrebbe tornare dal 1′ Liotti.

In attacco, con Reginaldo e Corazza non nelle migliori condizioni, sembra essere Denis l’unica certezza del reparto offensivo amaranto. Insieme a lui, occhio alla sorpresa Bellomo, il quale potrebbe formare una coppia inedita col “Tanque”. Scalpita Sarao, in ribasso le quotazioni di Rivas.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Garufo, Bianchi, Nielsen (De Francesco), Liotti; Sounas; Bellomo (Sarao), Denis. All. Toscano

Indisponibili: Bresciani (infortunato)

Squalificati: De Rose

Ballottaggi: Nielsen-De Francesco 60-40%, Bellomo-Sarao 65-35%.

A.C.