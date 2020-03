La Reggina e i cartellini gialli: un diffidato per reparto

Non cambia il numero dei diffidati nelle fila della capolista Reggina, in vista della trasferta di domani pomeriggio al Viviani di Poteza.

Si tratta di Marco Rossi, Desiderio Garufo, e Reginaldo: tutti e tre i giocatori in questione, hanno già ricevuto nel corso del torneo quattro ammonizioni, e qualora venissero sanzionati con un cartellino giallo durante il match contro il Picerno, verranno automaticamente squalificati per un turno e salterebbero dunque la partita casalinga contro l’Avellino, in programma tra una settimana al Granillo di Reggio Calabria.

Restando al fronte disciplinare, ricordiamo che domani mancherà per squalifica De Rose, mentre Toscano avrà nuovamente a disposizione De Francesco, il quale ha scontato il proprio turno di stop col Monopoli.