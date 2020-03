Serie C girone C, pari tra Vibonese e Paganese

Serie C girone C, l'anticipo della 30esima giornata: botta e risposta nel finale tra Tito e Scarpa, al Razza finisce 1-1.

Tutto nel finale tra Vibonese e Paganese. Rossoblù ed azzurrostellati si sono divisi la posta in palio, pareggiando per 1-1 nell’anticipo della 30esima giornata.

Padroni di casa in vantaggio al 77′ con Tito, che dal dischetto ha spiazzato Baiocco, trasformando il rigore concesso per fallo di Stendardo su Berardi. La Vibonese sogna l’aggancio all’ottavo posto, ma all’85’ arriva il pareggio ospite: Ciotti perde l’equilibrio sull’assist di Diop per Scarpa, e quest’ultimo si ritrova a tu per tu con Mengoni, depositando in rete con freddezza per l’1-1 finale.

Di seguito, il programma di domani e la classifica aggiornata.

SERIE C GIRONE C, 30esima giornata

Vibonese-Paganese 1-1

Bisceglie-Catania domani ore 15:00

Monopoli-Casertana domani ore 15:00

Picerno-Reggina domani ore 15:00

Avellino-Ternana domani ore 17:30

Sicula Leonzio-Rende domani ore 17:30

Teramo-Virtus Francavilla domani ore 17:30

Viterbese-Rieti domani ore 17:30

Cavese-Potenza ore 17:30 (lunedì)

Catanzaro-Bari ore 20:45 (lunedì)

Classifica

66 Reggina

59 Bari

57 Monopoli

55 Potenza

51 Ternana

44 Catania

42 Catanzaro

41 Teramo

39 Viterbese

39 Vibonese *

37 Virtus Francavilla

37 Cavese

37 Avellino

36 Paganese *

34 Casertana

32 Picerno

26 Sicula Leonzio

20 Bisceglie

18 Rende

12 Rieti (-5)

*Una partita in più