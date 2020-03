Reggina, grande sorpresa tra i convocati amaranto: ci sono anche Bertoncini e Corazza!

Ultime News

Qualsiasi tifoso ed appassionato di calcio, fino al 3 aprile potrà guardare le partite di serie C su Eleven Sports, senza dover pagare alcuna cifra. Un modo per “alleviare” le preoccupazioni di tantissimi tifosi, i...

Tutto nel finale tra Vibonese e Paganese. Rossoblù ed azzurrostellati si sono divisi la posta in palio, pareggiando per 1-1 nell’anticipo della 30esima giornata. Padroni di casa in vantaggio al 77′ con Tito, che dal...

Reggina

Sono ventiquattro i convocati di mister Giacomarro in vista di Picerno-Reggina, gara valida per la 30esima giornata del girone meridionale di serie C, che si giocherà domani alle 15:00 allo stadio Viviani di Potenza. Ancora out...