Reggina, Toscano: “Porte chiuse? Dobbiamo essere pronti anche per questa nuova sfida…”

“Affrontiamo una squadra completamente rinnovata, è un momento particolare del campionato per tanti fattori, si entra in una fase decisiva, bisogna rispondere presenti e capire anche subito il contesto della gara di domani considerando le porte chiuse”. Così Mimmo Toscano, al termine della rifinitura odierna che ha preceduto la partenza della Reggina per la Basilicata.

“La partita col Monopoli? Come tutte le partite è stata analizzata a 360°- ha spiegato Toscano ai microfoni del club-lo facciamo in modo costruttivo, sappiamo come ripartire, dobbiamo capire che le dinamiche e i contesti sono cambiati soprattutto per le porte chiuse, noi dobbiamo essere pronti anche a questa nuova sfida”.

Sull’assenza di capitan De Rose. “Ho provato diverse soluzioni, potrebbe giocare Sounas, De Francesco, Nielesen, ma a prescindere da chi scenderà in campo, quello che farà la squadra è la cosa più importante”.

Sugli infortunati. “Forse riusciamo a recuperare Reginaldo che ha dato ampia disponibilità anche se ha pochi giorni di allenamento sulle gambe, non è completamente guarito, ma mi piace l’atteggiamento dei ragazzi che vogliono essere tutti presenti a questo finale di campionato”.