Verso Picerno-Reggina: Denis scalda i motori, scalpita Bellomo

La situazione relativa al reparto offensivo della Reggina ha sicuramente conosciuto tempi migliori. Non ci riferiamo al digiuno di gol di Reginaldo, alle pile scariche nella vena realizzativa di Corazza o all’attesa della prima rete in maglia amaranto di Sarao. O meglio, non solo a quello (sopperito da un Denis in gran spolvero).

Parliamo dei problemi muscolari che, ultimamente, hanno costretto a far rimanere ai box proprio Simone Corazza e Ferreira Reginaldo, tra le pedine di maggior rilievo del reparto offensivo amaranto. Stiramento muscolare per il capocannoniere della Reggina, il quale ha saltato le ultime tre gare dopo aver accusato il suddetto problema fisico qualche giorno dopo il match di Catania. Affaticamento muscolare, invece, per l’attaccante brasiliano, il quale ha saltato solo l’ultima sfida contro il Monopoli. Lavoro a parte per entrambi nel corso della settimana, sinonimo di un possibile forfait anche per la trasferta di Picerno, così come scritto in precedenza sulle nostre colonne.

Così, vista la mancanza dei due attaccanti in settimana, Toscano ha iniziato a studiare le possibili alternative. Ad oggi, in attacco, Denis rappresenta la certezza e sembra proprio avviarsi verso la terza gara consecutiva da titolare. L’argentino, in settimana è stato affiancato prettamente da Nicola Bellomo, soluzione dunque da non sottovalutare e che potrebbe rivelarsi una vera e propria sorpresa. Il tutto, ovviamente, salvo recuperi dell’ultim’ora dei vari Corazza o Reginaldo (ipotesi, tuttavia, molto difficile allo stato attuale). Quella composta da Denis e Bellomo sarebbe una coppia inedita per l’attacco di mister Toscano, il quale ha sempre variato il tandem offensivo nelle ultime quattro partite.

Sorpresa/ipotesi, dunque, da non sottovalutare, ma occhio anche alle quotazioni di Manuel Sarao. Per Rivas, invece, le chance di partire dal 1′ sarebbero minori rispetto a quelle di qualche settimana fa…

a.c.