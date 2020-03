Verso Picerno-Reggina: il centrocampo amaranto tra conferme, ritorni e possibili sorprese

Tra conferme, ritorni e possibili sorprese. Questa la situazione del centrocampo della Reggina, che domenica se la vedrà contro la matricola Picerno, vogliosa di mettere i bastoni tra le ruote alla compagine amaranto e cercare di vendicare la sconfitta della gara d’andata.

Per la sfida in terra lucana, mister Toscano dovrà effettuare le proprie scelte a centrocampo in virtù dell’assenza di capitan De Rose, la cui doppia ammonizione rimediata contro il Monopoli è costata un cartellino rosso ed un turno di stop ”forzato” per squalifica. Per sostituire il suo play di centrocampo, il tecnico amaranto ha studiato le alternative durante il corso della settimana e non è detto che quanto visto durante gli allenamenti (quelli a porte a aperte ovviamente) non si possa verificare in campo.

Ad oggi, l’unica certezza in mezzo al campo sembra essere Nicolò Bianchi, punto fermo del centrocampo amaranto, la cui presenza non sembra essere neppure minimamente in discussione. Il ballottaggio, invece, è relativo al suo partner di reparto, proprio in virtù dell’assenza di De Rose. Così, a sostituire il capitano amaranto, sarà uno tra Nielsen e De Francesco. Il primo ha già sostituito il centrocampista cosentino in due occasioni (contro Virtus Francavilla e Catania) ed è pronto a rifarlo cercando di rifarsi dopo la deludente prestazione di domenica; il secondo, appena rientrato dalla squalifica, apporterebbe maggiore qualità tecnica al centrocampo amaranto, senza dimenticare che anch’egli ha già sostituito De Rose (alla prima di campionato contro la Virtus Francavilla, riuscendo a trovare anche il gol). Ad oggi, il centrocampista danese sarebbe in leggero vantaggio sull’ex Spezia, con il quale, però, il ballottaggio rimane apertissimo. Davanti ai due centrali di centrocampo, dunque, probabile conferma di Sounas a spaziare nella trequarti.

Un’altra soluzione provata in settimana da Toscano porta il nome di Lorenzo Paolucci. Il giovane e talentuoso 23enne, infatti, è stato più volte inserito nell’ipotetico undici titolare dal tecnico reggino, che lo ha schierato come mezzala nel pacchetto di centrocampo insieme a Bianchi e Nielsen, disegnando dunque una linea di centrocampo a cinque (considerando, ovviamente, i due esterni).

Proprio sulle fasce, le scelte sembrano decisamente più schiarite. A destra c’è la conferma di Garufo, tornato ormai in pianta stabile in seguito all’infortunio; a sinistra possibile ritorno di Liotti al posto di Rubin, partito sempre dal 1′ nelle ultime tre partite.

Di seguito, le possibili soluzioni di Toscano a centrocampo:

– (3-4-1-2) Garufo, Bianchi, Nielsen (De Francesco), Liotti; Sounas;

– (3-5-2) Garufo, Nielsen, Bianchi, Paolucci, Liotti;

A.C.