Reggina, la difesa si ricompone: due ritorni ed un ballottaggio in vista del Picerno

La difesa si ricompone. Dopo attacchi febbrili, squalifiche e scelte tecniche, Mimmo Toscano, in vista della gara contro il Picerno, con molta probabilità riproporrà un pacchetto difensivo che manca da tre partite, con l’ultima apparizione risalente alla trasferta di Catania.

Così, davanti ad Enrico Guarna, la cui presenza non è assolutamente in discussione, torneranno in campo Giuseppe Loiacono e Marco Rossi, precisamente sul centro-destra e sul centro-sinistra della difesa a tre. Tra i punti fermi di questa Reggina, sia l’ex Foggia che l’ex Bari hanno smaltito l’attacco febbrile che gli ha impedito di partire dal 1′ contro il Monopoli (con la differenza che Rossi è poi subentrato a partita in corso, mentre Loiacono ha saltato completamente la gara, così come successo anche a Catanzaro). Domenica contro il Picerno, invece, i due torneranno agli estremi della difesa a tre, all’interno della quale non vi sarà l’infortunato Davide Bertoncini.

Toscano, dunque, verso il ballottaggio. Tra Daniele Gasparetto ed Edoardo Blondett, con l’ex Ternana che sembra essere favorito sul secondo. Probabile, dunque, una sua partenza dal 1′, sia perchè una sua presenza darebbe centimetri importanti al reparto difensivo, sia perchè, ogni qual volta è stato chiamato in causa, il numero 31 si è sempre distinto con prove autoritarie.

Loiacono-Gasparetto-Rossi: la Reggina, dunque, con molta probabilità si presenterà alla sfida col Picerno con il suddetto pacchetto difensivo, il quale, ultimamente, è stato schierato in quattro gare consecutive (Bari, Vibonese, Ternana e Catania) incassando un solo gol.

A.C.