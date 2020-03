Verso Picerno-Reggina, Corazza e Reginaldo ancora in bilico

Da valutare le condizioni dei due attaccanti, in forte dubbio per la trasferta lucana

In bilico. E’ la situazione degli attaccanti amaranto Simone Corazza e Ferreira Reginaldo in vista della sfida di lunedì con il Picerno. Per la trasferta lucana, infatti, mister Toscano potrebbe non avere con sé i due calciatori sopracitati, alle prese con il lavoro di recupero in seguito ai rispettivi problemi fisici accusati ultimamente.

Entrambi sono tornati ad allenarsi in campo nei giorni scorsi, lavorando prettamente a parte e svolgendo un lavoro differenziato dal resto del gruppo. Nonostante entrambi siano sulla via del recupero (stimato per la prossima settimana), le loro condizioni non sono ancora al 100% e perciò una loro convocazione (difficile ma non da sottovalutare), allo stato attuale, potrebbe riguardare perlopiù una partenza dalla panchina, con le chance di vederli in campo dal 1′ sempre più in ribasso.

Che i due saltino totalmente la trasferta di Potenza per completare il loro recupero? E’ un’ipotesi più che possibile, anche se bisognerà comunque aspettare la divulgazione dei convocati visti i dubbi relativi alla scelta, che si preannuncia difficile fino all’ultimo.

