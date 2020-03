Dietrofront Catanzaro, il ritiro è già finito

La società Us Catanzaro rende noto di aver deciso, con la piena condivisione da parte delle componenti societarie e tecniche, la conclusione anticipata del ritiro a Steccato di Cutro . La preparazione in vista della gara casalinga contro il Bari riprenderà regolarmente domani, venerdì 6 marzo, al Poligiovino, con una doppia seduta di allenamento che si terrà a porte chiuse.

In realtà, il ritiro delle aquile, deciso per cercare di venire fuori da una crisi di gioco e risultati che ha portato a tre sconfitte consecutive, è durato circa tre giorn i, ed i giallorossi sono già tornati in sede. Di seguito, il comunicato del club.

