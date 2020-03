Allarme coronavirus, stop anche alla Viareggio Cup: rinvio a data da destinarsi

«Siamo arrivati alla decisione dello stop – aggiunge Palagi, visibilmente commosso – dopo avere valutato tutte le opzioni possibili: quella della sospensione momentanea ci è sembrata la più praticabile. Sì, la 72ª edizione della Viareggio Cup si farà . Ne sono convinto: il Cgc non si ferma». Al tempo stesso la società ha manifestato la solidarietà di tutto il consiglio direttivo «nei confronti del personale medico e sanitario che sta combattendo una dura battaglia per la salute di tutti i cittadini». Solidarietà e vicinanza è espressa anche nei confronti dei familiari delle vittime.

«La manifestazione è momentaneamente sospesa ma è nostra intenzione disputarla quando ci saranno le giuste condizioni, superata l’emergenza Coronavirus – afferma il presidente del Centro Giovani Calciatori, Alessandro Palagi -. La volontà della società che rappresento è stata quella di andare incontro prima di tutto alla tutela della salute pubblica : al tempo stesso siamo già all’opera, confrontandoci continuamente con Rai e Figc, per trovare altre date, passato il momento dell’emergenza, per lo svolgimento del Torneo». L’ipotesi più plausibile è a fine stagione, maggio-giugno.

L’emergenza coronavirus ferma anche la Viareggio Cup, da molti meglio conosciuta come Torneo di Viareggio. Si tratta di un rinvio, e non di un annullamento, così come sottolineato da Alessandro Palagi, presidente del Centro Giovani Calciatori.

