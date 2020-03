Picerno-Reggina, il punto sulla rosa lucana: due dubbi per Giacomarro

Verso la sfida alla capolista. Domenica, in terra lucana, il Picerno di mister Giacomarro è chiamato alla delicata sfida con la Reggina, valevole per la 30^ giornata di campionato.

Per il match, in programma alle ore 15, il tecnico dei rossoblu dovrebbe avere tutto l’organico a disposizione, senza quindi dover fare i conti con alcuna assenza. Nessuno squalificato (eccetto il preparatore atletico della squadra, Pasquale Sepe, espulso per comportamento non regolamentare in campo durante la gara con il Francavilla), nessun diffidato, assente per infortunio il giovane classe ’99 Montagno. Per Giacomarro, gli unici dubbi sono quelli relativi alla presenza di due elementi della rosa: il difensore Priola ed il centrocampista Pitarresi, entrambi out già nell’ultimo turno di campionato. Le loro condizioni verranno valutate domani.

Per il resto, non dovrebbero esserci altre assenze tra le fila lucane, salvo imprevisti delle ultime ore.

Di seguito, la rosa completa dell’AZ Picerno:

PORTIERI: Pane, Cavagnaro

DIFENSORI: Vanacore, Fontana, Ferrani, Squillace, Priola, Lorenzini, Zaffagnini

CENTROCAMPISTI: Melli, Guerra, Pitarresi, Donnarumma, Romizi, Vrdoljak, Mancini, Brumat, Kosovan

ATTACCANTI: Nappello, Santaniello, Ruggieri, Esposito, Cecconi, Ripa.

Infortunati: Montagno