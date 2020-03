Reggina, Nielsen: “Il Monopoli è alle spalle, inseguiamo un grande obiettivo…”

Il ko col Monopoli è solo un brutto ricordo e nulla più. Matti Lund Nielsen, intervistato dal collega Lorenzo Vitto per l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport, è tornato sula sconfitta casalinga subita dalla Reggina ad opera dei pugliesi.

“Perdere in casa- si legge- fa certamente male, noi volevamo vincere perché eravamo in un momento certamente positivo. E’ una sconfitta che ci fa male, ma dobbiamo metterla da parte e guardare ai prossimi impegni e ci siamo già calati da martedì. Abbiamo analizzato la sconfitta e quello che ci siamo detti rimane nello spogliatoio. Non c’è nessun alibi. Il Monopoli ha vinto e ci fa male aver perso, soprattutto davanti ai nostri tifosi. La forza della Reggina è stata il gruppo, ora abbiamo altri impegni importanti”.

A Picerno per riprendere a volare. “Ogni partita è davvero difficilissima. Dobbiamo essere bravi ad andare lì ed imporci. La stiamo preparando bene, sarà un confronto molto difficile, non ci sono partite facili in questo campionato, nonostante il divario in classifica tra noi e loro. Non pensiamo alla classifica, il nostro pensiero è votato solo alla prossima trasferta. Siamo obbligati a vincere e farlo sempre. Vogliamo tornare sulla strada giusta e riscattare il ko di domenica. Il Bari? Noi guardiamo in casa nostra e non al distacco sulle altre”.

Sulla posizione in campo. “Sto facendo di tutto per farmi trovare pronto in caso di necessità e mettermi a disposizione del mister, cercando di dare il mio contributo alla causa. Posso fare la mezz’ala o il centrocampista centrale, ma il mio pensiero è dare il massimo per la squadra, la forza della Reggina è il collettivo. Inseguiamo un grande obiettivo, che è la promozione in serie B, non possiamo mollare proprio ora, nel finale”.