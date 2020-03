Reggina, terzo giorno di allenamento in vista del Picerno: il report

Terzo giorno di allenamento per la Reggina di mister Toscano, che questa mattina, presso il campo numero uno del Centro Sportivo Sant’Agata, ha svolto il terzo allenamento settimanale in vista della sfida di domenica con il Picerno.

Scesi in campo intorno alle ore 10, gli amaranto hanno iniziato la seduta con il consueto lavoro sulla parte atletica, eseguendo esercizi ad ostacoli, slalom, scatti e corsetta. Successivamente, capitan De Rose e compagni hanno lavorato tanto circa la fase di costruzione del gioco, prima di passare alla consueta partitella finale.

Ha lavorato a parte Simone Corazza (il quale ha svolto solo il riscaldamento insieme al gruppo, prima di fare differenziato lavorando palla al piede e svolgendo corsetta). A parte anche Reginaldo, tornato in campo dopo le assenze di questi due giorni (solo corsetta e giri di campo per lui, ancora non al top in seguito al risentimento muscolare rimediato). Assente Bertoncini, il quale ha lavorato a parte prima in palestra e poi in piscina, assistito dal prof Gangemi. Regolarmente in gruppo Loiacono, Rossi e Rivas, ancora out Bresciani, arruolato dalla Berretti il giovane Tutino.

A.C.