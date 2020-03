Porte chiuse, le disposizioni della Lega Pro

Ultime News

Porte chiuse per gli allenamenti di prima squadra, settore giovanile e scuola calcio, sospensione delle conferenze stampa pre e post-partita. Questi i provvedimenti adottati dalla Reggina, in linea con il Decreto varato dal...

Terzo giorno di allenamento per la Reggina di mister Toscano, che questa mattina, presso il campo numero uno del Centro Sportivo Sant’Agata, ha svolto il terzo allenamento settimanale in vista della sfida di domenica con il...

Il calcio va avanti, ma lo fa attraverso un numero elevatissimo di restrizioni. Per fronteggiare l’emergenza coronavirus, oltre alle porte chiuse è stata stabilita una lunga serie di limitazioni all’interno delle...

Reggina

Terzo giorno di allenamento per la Reggina, in vista della trasferta contro il Picerno. Dopo i completi recuperi di Loiacono e Rossi ed il ritorno di Corazza, arrivano altre buone notizie per gli amaranto. Sia Reginaldo che...