Reggina, Bresciani atteso al Sant’Agata la prossima settimana: i tempi di recupero

Ultime News

Le porte chiuse sono un problema sia a livello emotivo che a livello economico, ma il Picerno, così come tutti gli altri club professionistici, si atterrà fedelmente alle disposizioni degli organi preposti. Così Enzo Mitro,...

La luce in fondo ad un tunnel lungo tre mesi. La prossima settimana, salvo ulteriori rinvii dell’ultimo minuto, Nicolas Bresciani tornerà ad allenarsi al centro sportivo Sant’Agata. Il giovane esterno sinistro di...

Un’altra giornata di gloria per il San Luca, che dopo aver conquistato la Coppa Italia regionale adesso sogna di alzare al cielo anche quella nazionale. La capolista dell’Eccellenza calabrese, nella giornata di ieri,...

Così come deciso dalla Lnd nazionale, anche il Comitato Regionale Calabria sceglie il rinvio anziché le porte chiuse. Stop a calcio dilettantistico dall’Eccellenza alla Terza Categoria, calcio femminile, calcio a 5...

Dilettanti

Niente porte chiuse, in serie D non si giocherà affatto ed il 27° turno è interamente rinviato a data da destinarsi. Questa la decisione della LND, in seguito al Decreto emanato ieri sera dal Governo e riguardante anche...