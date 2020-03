Reggina, al Sant’Agata tornano anche Reginaldo e Rivas

Terzo giorno di allenamento per la Reggina, in vista della trasferta contro il Picerno.

Dopo i completi recuperi di Loiacono e Rossi ed il ritorno di Corazza, arrivano altre buone notizie per gli amaranto. Sia Reginaldo che Rivas, assenti alla seduta di ieri, sono tornati sul rettangolo di gioco. Reginaldo, ko contro il Monopoli per un piccolo risentimento muscolare, ha svolto lavoro a parte con il sopracitato Corazza, ed il rientro in gruppo, così come anticipatovi lunedì, è atteso per domani. Rivas invece è completamente abile ed arruolabile.

In ribasso invece, le quotazioni di Bertoncini. Il difensore inizialmente è arrivato al Sant’Agata, salvo poi abbandonare il centro sportivo in macchina insieme al dottor Gangemi (con molta probabilità, si è recato a svolgere attività di recupero in piscina).

Più tardi, su RNP, il resoconto completo della seduta.

Antonio Calafiore