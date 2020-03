Reggina, secondo giorno di allenamento in vista del Picerno: il report

Secondo giorno di allenamento per la Reggina di mister Toscano, che questa mattina, presso il campo numero uno del Centro Sportivo Sant’Agata, ha svolto il secondo allenamento settimanale in vista della sfida di domenica con il Picerno.

Gli amaranto, una volta scesi in campo, hanno iniziato la seduta lavorando sulla parte atletica, eseguendo esercizi ad ostacoli, slalom e scatti.

Successivamente, capitan De Rose e compagni hanno lavorato circa l’aspetto tecnico-tattico, svolgendo situazioni di uno contro uno finalizzate con il tiro in porta e ripartenze in quattro contro quattro. Infine, la consueta partitella di fine allenamento.

Nella seduta odierna si è rivisto Simone Corazza, assente nell’ultimo periodo per via di un affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare Paganese, Catanzaro e Monopoli. Lavoro differenziato per l’attaccante amaranto, il quale, ha svolto corsetta e qualche esercizio ad ostacoli. Rientrati in gruppo anche Loiacono e Rossi, nei giorni scorsi alle prese con un attacco febbrile. Ancora out Bresciani, assenti dal campo anche Rivas e Reginaldo (quest’ultimo fuori per un affaticamento muscolare accusato prima della gara con il Monopoli), mentre Bertoncini ha lavorato a parte fuori dal campo insieme (probabilmente in piscina) con il dottor Gangemi (recupero infortunati). Arruolati dalla Berretti i giovani Nemia, Tutino e Magnavita.

A.C.