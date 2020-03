Reggina, Sant’Agata LIVE: Corazza a parte, ok Loiacono e Rossi

Amaranto in campo per preparare la trasferta di Potenza contro il Picerno. Le ultime dall'infermeria.

Simone Corazza accelera sulla via del recupero. Così come riportato ieri, l’attaccante è tornato ad allenarsi e punta a tornare tra i convocati per la trasferta che si disputerà a Potenza. Lavoro a parte per il capocannoniere amaranto, che ha alternato corsetta leggera ad esercizi prettamente atletici.

Completamente recuperati dall’influenza sia Giuseppe Loiacono che Marco Rossi, i quali si sono allenati col resto del gruppo. Davide Bertoncini invece è arrivato al Sant’Agata in macchina insieme al dottor Gangemi, addetto al recupero infortunati. Stando a quanto raccolto, l’ex Piacenza questa mattina avrebbe lavorato in piscina.

Oltre a Bresciani, non si sono visti Rigoberto Rivas e Reginaldo. Per l’honduregno dovrebbe trattarsi di riposo precauzionale, il brasiliano dovrebbe tornare ad allenarsi domani.

Più tardi, su RNP, il report completo della seduta.

Antonio Calafiore